Москва, 29 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. К убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной причастен ещё один член диверсионно-террористической группы ВСУ. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в пресс-службе центра общественных связей ФСБ России.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

По данным ЦОС ФСБ, теракт вместе с Натальей Вовк в Москве готовил житель территории б. УССР Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, прибывший в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года. Он покинул территорию РФ за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.

«Цыганенко совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы, а также обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в розыск будет объявлена Наталья Вовк — исполнительница убийства Дарьи Дугиной.

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