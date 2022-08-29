Москва, 29 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В период с января по июль 2022 года недвижимость в Москве чаще всего покупали жители Подмосковья, Пензенской области и Санкт-Петербурга. Об этом 29 августа сообщается на сайте Росреестра.

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«В свою очередь, у жителей столицы пользовалась популярностью недвижимость в Московской и Тверской областях, а также Краснодарском крае», — сказано в сообщении.

Всего с начала 2022 года из регионов в Москву через центры госуслуг «Мои Документы» и столичную Кадастровую палату в Управление поступило 19 703 заявления на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, что на 11% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. За это же время из Москвы в регионы поступило 38 183 экстерриториальных заявления, что на 27% больше января–июля 2021 года.