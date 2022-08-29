Горно-Алтайск, 29 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В хозяйствах Республики Алтай на 1 августа поголовье крупного рогатого скота составило 274,5 тыс. голов, что на 0,9% больше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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При этом поголовье свиней сократилось на 6,3% до 9 тыс. голов, овец и коз — на 7,5% до 519,2 тыс. голов.

«В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 53,3% поголовья крупного рогатого скота, 97,5% — свиней, 43,3% — овец и коз (на 1 августа 2021 года соответственно 51,9%, 98,0%, 36,2%)», — отметили в службе статистики.

За семь месяцев 2022 года в алтайских хозяйствах произведено 3,6 тыс. тонн скоты и птицы на убой в живом весе, 41,1 тыс. тонн молока, 5,8 млн штук яиц. Надой на одну корову составил 2373 кг против 2216 в 2021 году.

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