Барнаул, , 12:26 — REGNUM В хозяйствах Алтайского края по данным на 1 августа поголовье крупного рогатого скота составило 659,8 тыс. голов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Коровы Фото Алексея Гусева

Поголовье свиней уменьшилось на 10% до 375,8 тыс. единиц, овец и коз — на 10,3% до 175,9 тыс. голов. Около 41,4% коров, 55,2% свиней и 73,4% мелкого рогатого скота содержится в хозяйствах населения.

«В январе–июле 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчётам, произведено 110,0 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 684,3 тыс. тонн молока, 651,4 млн штук яиц», — отметили в службе статистики.

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях за семь месяцев 2022 года составил 3468 кг против 3234 кг за аналогичный период прошлого года, яйценоскость курицы-несушки — 195 яиц (192 в январе–июле 2022 года).