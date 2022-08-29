Ростов-на-Дону, 29 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Границу с Россией за сутки пересекли более 17,5 тыс. мирных жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 29 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Автобусы для отправки беженцев в ПВР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала специальной военной операции на территорию России из Донбасса и опасных районов бывш. УССР эвакуировано более 2,9 млн человек.