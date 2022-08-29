Москва, 29 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России рассказали о стратегической наступательной операции «Багратион» в ходе Великой Отечественной войны.

Солдаты Красной армии на марше. 1944

Операция начала разрабатываться в апреле 1944 года и завершилась ровно 78 лет назад, 29 августа 1944 года. Замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр» и окружении её основных сил восточнее Минска. «Багратион» позволил советской армии освободить народ Белоруссии от фашизма и приблизить Победу.

Белорусская операция считается одним из крупнейших достижений советского военного искусства, в результате неё была разгромлена крупнейшая группировка вермахта.

В Минобороны отметили, что успех операции стал возможен благодаря мужеству и героизму советских воинов, а также белорусских партизан.