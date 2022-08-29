В Румынии разбился частный самолет
Бухарест, 29 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Легкомоторный частный самолет потерпел крушение в районе уезда Бистрица-Нэсэуд на северо-востоке Румынии. Об этом 29 августа сообщает «Румынское телевидение».
Bob Adams
Легкомоторный самолет
Согласно официальной информации, инцидент произошел вечером 28 августа в условиях плохой видимости.
Воздушное средство упало в озеро Колибица. Пилот самолета погиб. Сообщается о спасении пассажира — гражданина Германии.
Причина падения воздушного судна не уточняется.
Ведется следствие.