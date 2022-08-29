Айбак, Афганистан, 29 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Один из видных бойцов «Красного отряда» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пропал без вести в городе Айбак, административном центре афганской провинции Саманган, и силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные обходы, чтобы найти его.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что видный член «Красного отряда», связанный с «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и известный как кари Хузайфа, пропал без вести неделю назад.

Кари Хузайфа, родом из уезда Чахардара провинции Кундуз, прошёл военную подготовку в Кветте, Пакистан. Согласно осведомлённым источникам, он уже второй видный член «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пропавший без вести в провинции Саманган.

Другой достоверный источник сообщает, что, по информации разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кари Хузайфа убит.

Силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные проверки в кварталах «Карте Муджахид», «Кучае Мухаберат» и «Кавдже Нихал» города Айбака в поисках тела кари Хузайфа.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Самангане ничего не сказали об обысках, однако источник из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции сообщил, что обыскам подвергаются дома, находящиеся на контроле талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спецслужб.

Источник в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также добавляет, что в течение двух дней было проверено более 250 жилых домов и процесс продолжается.

Ранее, 18 июля, силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирную проверку в Айбаке после исчезновения кари Зубайра, ещё одного видного члена «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате обысков обезглавленное тело Зубайра было обнаружено в одном из домов в районе «Карте Салех» города Айбак.