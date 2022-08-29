Пекин, 29 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Одобрение захода иностранного судна в порт Хамбантота или любой другой порт для пополнения запасов является решением правительства Шри-Ланки и полностью находится в пределах его суверенитета, а вся научно-исследовательская деятельность судна «Юаньван-5» соответствует международному праву и общепринятой международной практике, заявил посол Китая в Шри-Ланке Ци Чжэньхун после того как исследовательское судно прибыло в порт Шри-Ланки на прошлой неделе, несмотря на ряд трудностей, сообщает газета Global Times.

Шри-Ланка

В статье, опубликованной 26 августа, посол Ци написал, что внешние препятствия, основанные на так называемых «соображениях безопасности», но без каких-либо доказательств со стороны определенных сил (имеется в виду Индия), представляет собой вмешательство в суверенитет и независимость Шри-Ланки. Первоначально планировалось, что судно пришвартуется в порту Хамбантота 11 августа, но Индия постоянно оказывала давление на Шри-Ланку, чтобы она отложила прибытие китайского судна, ссылаясь на так называемые соображения национальной безопасности.

Посол написал, что совместными усилиями Китая и Шри-Ланки инцидент был урегулирован, и это не только защитило суверенитет и независимость Шри-Ланки, но и защитило международную справедливость и правосудие. Заход в порт судна «Юаньван-5» — это не первый случай, когда китайское судно такого рода посещает Шри-Ланку. В 2014 году китайское судно того же типа «Шиянь-1» посетило Коломбо.

Посол отметил, что Шри-Ланка 17 раз преодолевала агрессию со стороны своего северного соседа, а также колонизацию со стороны Запада в предыдущие века, и сейчас она все еще мужественно и гордо продолжает стоять. Китай всегда поддерживал Шри-Ланку в ее суверенитете, независимости и территориальной целостности и будет продолжать это делать, сказал Ци, отметив, что действия Китая контрастируют с действиями некоторых стран, которые всегда используют различные необоснованные оправдания, чтобы запугать Шри-Ланку.