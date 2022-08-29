Москва, , 09:06 — REGNUM Центральный банк России в честь Дня шахтёра выпустил в обращение памятную монету «Работник добывающей промышленности» из серии «Человек труда», сообщается на сайте регулятора.

Шахтеры Donland.ru

Памятная монета номиналом 10 рублей выполнена из недрагоценных металлов. Тираж монеты составляет 1 миллион штук.

На монете изображён шахтёр с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъёмного механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 9 августа выпустил в обращение памятную монету «1100-летие крещения Алании».

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