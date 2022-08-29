Таллин, 29 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Прибалтийские страны выступили с предложениями по новым санкциям против России, сообщили в МИД Эстонии.

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По информации эстонского МИД, в восьмой пакет антироссийских санкций предложено внести меры в отношении торговли и энергетики, а также новые ограничения по SWIFT.

Как сообщало ИА REGNUM, финский производитель шин Nokian Tyres начал поиск покупателей завода в Ленинградской области.