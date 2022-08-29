Херсон, 29 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Киевские боевики ночью нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил 29 августа глава района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Ещё три ракетных удара. ГЭС — основная цель», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа боевики ВСУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС и городу Новой Каховке в Херсонской области.

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