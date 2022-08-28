Херсон, 28 августа, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Три ракетных удара по Каховской ГЭС и городу Новой Каховке в Херсонской области нанесли боевики ВСУ за день. Об этом 28 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня (28 августа) было три ракетных атаки, — сказал Леонтьев. — Объекты: ГЭС и город».

Глава ВГА района также добавил, что ВСУ также нанесли удар по территории завода «Сокол» в центре города.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что боевики ВСУ в течение 21 августа неоднократно пытались обстрелять Новую Каховку.