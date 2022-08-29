Джакарта, 29 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Индонезии удалось превратить вопрос о программе атомных подводных лодок в основное обсуждение на встрече участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Намерение Индонезии повысить осведомленность о ДНЯО было достигнуто», — заявил генеральный директор департамента многостороннего сотрудничества МИД Индонезии.

По данным представителя МИД Индонезии, вопрос о программе атомных подводных лодок никогда не обсуждался ни на одном международном форуме. Программа имеет отношение к ядерной проблеме. Кроме того, ядерная проблема также потенциально может представлять серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире.

Во время встречи участников ДНЯО было заявлено, что вопрос атомных подводных лодок вызвал споры между присутствующими странами. Переговоры проходили тяжело.

«Все стороны согласны с тем, что программа атомных подводных лодок представляет взаимный интерес и что необходим прозрачный и открытый диалог по этому вопросу. Все также согласились с тем, что разработка атомных лодок должна тесно координироваться с МАГАТЭ открытым и прозрачным образом», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано сейсмологами у побережья Индонезии.

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