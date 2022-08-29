Москва, 29 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Советская и российская певица Алла Пугачёва рассказала, по какой причине покидала Россию и почему решила вернуться домой. Видеозапись с соответствующим комментарием выложил 29 августа в социальную сеть дизайнер и друг артистки Игорь Гуляев.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», —пояснила Пугачёва.

Также певица добавила, что за рубежом она отдыхала и лечилась, а концертов в России пока не планируется.

Напомним, Пугачёва со своим супругом Максимом Галкиным и с младшими детьми уезжала в марте текущего года сначала в Израиль, а затем в Юрмалу. Ещё раньше артистка говорила, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям нужно будет идти в школу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Алла Пугачёва заявила, что вернулась «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».