Москва, 29 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва заявила, что у неё закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в социальной сети видеозапись встречи с артисткой. На нём Пугачёва назвала приезд в Москву «возвращением блудной дочери».

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», — сказала певица.

Она пояснила, что во время отпуска лечилась и отдыхала. Певица добавила, что приехала в Россию уже давно, однако концертов не планирует.