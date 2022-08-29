Рига, 29 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Россия могла бы оказать давление на прибалтийские республики, но не делает этого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил публицист Игорь Друзь.

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«У России потенциально есть огромный комплекс мер для давления на прибалтийские государства: от экономических до политических и информационных», — заявил публицист.

По мнению Друзя, они, к сожалению, не применяются, как и в случае с б. УССР, с другими постсоветскими республиками.

«Даже наоборот: на сотрудничестве с Россией многие предприятия прибалтийских государств получают огромные прибыли, часть которых пускают на поддержку неонацистских антирусских движений, а русские организации не получают никакой помощи от РФ. Так что главная предпосылка для наведения порядка в Прибалтике — это наведение порядка в самой России» — заключил публицист.

Напомним, что ранее в странах Прибалтики начался массовый демонтаж и снос памятников советским солдатам и монументов времён Великой Отечественной Войны.