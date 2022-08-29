Публицист: Россия не оказывает давления на прибалтийские республики
Рига, 29 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Россия могла бы оказать давление на прибалтийские республики, но не делает этого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил публицист Игорь Друзь.
«У России потенциально есть огромный комплекс мер для давления на прибалтийские государства: от экономических до политических и информационных», — заявил публицист.
По мнению Друзя, они, к сожалению, не применяются, как и в случае с б. УССР, с другими постсоветскими республиками.
«Даже наоборот: на сотрудничестве с Россией многие предприятия прибалтийских государств получают огромные прибыли, часть которых пускают на поддержку неонацистских антирусских движений, а русские организации не получают никакой помощи от РФ. Так что главная предпосылка для наведения порядка в Прибалтике — это наведение порядка в самой России» — заключил публицист.
Напомним, что ранее в странах Прибалтики начался массовый демонтаж и снос памятников советским солдатам и монументов времён Великой Отечественной Войны.