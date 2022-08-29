Москва, 29 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Жаркая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник, 29 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

По данным синоптиков, температура воздуха в столице в дневные часы составит +27…+29° C. При этом ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +16…+18° C. Продолжатся кратковременные дожди с грозами, при этом ветер изменится на западный.

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе в первых числах сентября. В ночные часы температура воздуха в столице может опуститься до +1…+6 °C, что соответствует климатическим показателям октября.