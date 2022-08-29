Париж, 29 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Участие в государственных похоронах экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ не будет принимать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 29 августа сообщила токийская газета Sankei.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Уточняется, что Макрон не сможет прибыть в Токио для участия в государственных похоронах Абэ в связи с загруженностью делами внутри страны. В правительстве Франции рассматривается вариант с направлением на траурное мероприятие экс-президента Франции Николя Саркози либо Франсуа Олланда.

Церемония государственных похорон Синдзо Абэ состоится 27 сентября в центре Токио на арене «Ниппон Будокан». На неё предполагается пригласить около шести тысяч человек. В частности, на церемонию прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис, глава правительства Южной Кореи Хан Док Су, экс-президент США Барак Обама, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля убийцей-одиночкой во время выступления в городе Нара в рамках предвыборной кампании. Частные похороны Абэ состоялись 12 июля, он был кремирован.