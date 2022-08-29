Новосибирск, 29 августа, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 29 августа возникло 311 лесных пожаров — на общей площади 3918,41 га, в том числе на покрытой лесом площади 2533,79 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Средняя площадь одного пожара составила 12,5 га, — уточнили в минприроды. — По сравнению с прошлым годом на эту дату возникло 280 лесных пожаров на общей площади 4607,30 га, в том числе на покрытой лесом площади 2291,20 га».

Предварительный ущерб от лесных пожаров составил 30 510,0 тыс. рублей: 8441,1 тыс. рублей — траты на тушение и 22 068,9 тыс. рублей — вред, причинённый лесному хозяйству. За нарушение правил пожарной безопасности административные протоколы составлены на 198 лиц, в том числе 185 граждан, шесть должностных лиц и пять юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 645,5 тыс. рублей, взыскано 461,5 тыс. рублей. В прокуратуру направлен 41 материал о нарушении обязательных требований лесного законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и органами местного самоуправления.

Отмечается, что за прошедшие сутки лесных пожаров на территории региона не возникло, действующих лесных пожаров нет.