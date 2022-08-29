Москва, 29 августа, 2022, 06:16 — ИА Регнум. «Почта России» 29 сентября 2022 года планирует подвести итоги IT-тендера по развитию информационных систем компании. Стартует он с начальной ценой 1 636 734 960 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

В документации уточняется, что в состав информационных систем АО «Почта России» на базе 1С входят такие элементы как автоматизированная система коммерческого учёта, бухгалтерского и налогового учёта, заработной платы и управления персоналом, консолидированной отчётности, управления недвижимостью, автотранспортом, единая система электронного документооборота, управления закупками, агрегатор проблемных активов и системы, обеспечивающие автоматизацию структурных подразделений АО.

Работы должны завершить за 36 календарных месяцев с даты заключения договора.

Напомним, ранее Генпрокуратура России объявила тендер по выбору подрядчика на доработку программ «1С: Предприятие» с начальной ценой более 399 млн рублей.

Помимо этого, Минфин России ищет исполнителей на контракты за 674 млн и за 645 млн рублей, которые доработают информсистемы, в том числе систему «Электронный бюджет».