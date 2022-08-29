Москва, 29 августа, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Проводимая Россией спецоперация создаёт возможность для укрепления её отношений с КНДР. Об этом пишут СМИ.

Дмитрий-5-Аверин КНДР

The Wall Street Journal отмечает, что Северная Корея готова направить своих рабочих в ДНР и ЛНР. А Россия может предоставить ей современные вооружения, использовать в Совбезе ООН право вето, чтобы не допустить ужесточения санкций в отношении КНДР, и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР ранее признала ДНР и ЛНР.