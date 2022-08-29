Москва, 29 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закрывает своё представительство в России. Об этом сообщили журналистам представители компании.

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Как пишет «Коммерсантъ», оно будет закрыто до конца года. Сотрудников сократят. Также компания будет постепенно сворачивать деятельность в России.

Источники издания не исключают, что часть сотрудников поддержки перейдёт в новую компанию. Её учредят российские топ-менеджеры.