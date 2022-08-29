Москва, 29 августа, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Массовая драка произошла на севере Москвы, пострадали два человека. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

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Инцидент произошёл вечером 28 августа около 22:30 мск на Синявинской улице возле жилого дома. Уточняется, что между гражданами произошёл словесный конфликт, который перешёл в потасовку. В результате два человека пострадали и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом были задержаны восемь человек, все задержанные не являются жителями Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Московской области одного из участников драки со стрельбой в Пушкино.