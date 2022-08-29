Вашингтон, , 03:31 — REGNUM У Запада нет шансов одержать победу в ситуации вокруг б. УССР. Об этом пишут западные СМИ.

Бывш. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обозреватель The National Interest Рамзи Мардини отмечает, что нынешний подход США к этому конфликту наткнётся на неудобную и жёсткую правду и не сможет поколебать решимости России. Кроме того, победа не стоит ни затрат на неё, ни рисков.

Мардини добавил, что при любом варианте урегулирования Западу будет очень сложно отвергнуть условия Москвы. Этому способствует и состояние киевских боевиков, которое становится всё более плачевным.

Автор также не исключает, что Европе в итоге придётся искать компромисса с Россией. Кроме того он напоминает, что готовность НАТО принять контролируемую киевским режимом территорию в свои члены до сих пор живо, и США с Западом пора от этого отказываться и добиться от главаря режима Владимира Зеленского отказа от втягивания региона в НАТО.