Москва, 29 августа, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Параллельный импорт товаров в Россию предлагают продлить на 2023 год. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Известия» ссылаются на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Президент этой организации Артем Соколов пояснил, что сейчас готовится соответствующее письмо в Минпромторг РФ. В противном случае участники рынка опасаются столкнуться с нехваткой товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее параллельный импорт был разрешён до конца 2022 года. Он касается ограниченного перечня товаров.