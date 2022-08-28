Брюссель, 29 августа, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Чехии вряд ли договорятся о полном запрете выдачи въездных виз гражданам России. Об этом заявил 29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет встречена единодушно», — приводит его слова Reuters.

В то же время Боррель отметил, что на встрече могут быть пересмотрены подходы к вопросу выдачи виз для отдельных категорий российских граждан, в частности влиятельных бизнесменов.

Напомним, неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, на которой в числе прочего будет обсуждаться вопрос выдачи виз гражданам России, будет проходить с 30 по 31 августа в Праге.