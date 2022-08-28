Москва, 29 августа, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Возможность давления со стороны стран Запада на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийский курс не исключил глава МИД России Сергей Лавров. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров не исключил применения абсолютно запрещённых приёмов «ниже пояса» западными странами, чтобы заставить изменить мнение о России. В частности, Лавров пояснил, что США, Европа и Великобритания могут прибегать к шантажу и угрозам, подменяя дипломатию санкционной политикой ради достижения своей цели.

Глава МИД России указал, что применение запрещённых приёмов останется полностью на совести западных коллег. Кроме того, Лавров отметил, что «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются», так как либо считают правильным отношение России к игнорированию Западом её интересов в сфере безопасности, либо попросту предпочитают придерживаться нейтральной позиции.

По словам главы МИД России, неизменный хамский тон высказываний, которые допускаются на Западе, вызывает сомнения в адекватности ораторов и в способности понять национальную идентичность тех народов, в адрес которых звучат подобные угрозы.