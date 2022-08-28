FT: ЕС может приостановить соглашение с Россией о визах
Брюссель, 29 августа, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Европейский Союз может приостановить действие соглашения с Россией о визах. Такую информацию приводят СМИ.
По данным Financial Times, такое решение намерены поддержать министры иностранных дел стран ЕС. Издание ссылается на неких высокопоставленных чиновников.
Такое решение может быть принято в Праге на двухнедельной встрече министров стран ЕС, которая начнётся 30 августа. Речь идёт о том, чтобы приостановить действие соглашения, подписанного в 2007 году и предусматривавшего упрощение визового режима.
Добавим, в феврале часть пунктов этого документа уже была заморожена.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете выдавать гражданам России туристические визы стал в ЕС дискуссионным. Часть стран выступила против.