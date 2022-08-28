Брюссель, 29 августа, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Европейский Союз может приостановить действие соглашения с Россией о визах. Такую информацию приводят СМИ.

William John Gauthier Виза

По данным Financial Times, такое решение намерены поддержать министры иностранных дел стран ЕС. Издание ссылается на неких высокопоставленных чиновников.

Такое решение может быть принято в Праге на двухнедельной встрече министров стран ЕС, которая начнётся 30 августа. Речь идёт о том, чтобы приостановить действие соглашения, подписанного в 2007 году и предусматривавшего упрощение визового режима.

Добавим, в феврале часть пунктов этого документа уже была заморожена.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете выдавать гражданам России туристические визы стал в ЕС дискуссионным. Часть стран выступила против.