Москва, 28 августа, 2022, 21:36 — ИА Регнум. У стратегического партнерства России и Индии хорошие перспективы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается российско-индийских отношений, то они все годы после обретения Индией независимости были на самом высоком уровне… — сказал Лавров. — Убежден, что у нашего стратегического партнерства хорошие перспективы».

Полный текст интервью Лаврова размещен на сайте МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что навязываемый западный «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.