Вена, , 21:06 — REGNUM Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал совместными действиями в масштабах Евросоюза «остановить безумие» на энергетических рынках, в частности, сдержать галопирующие цены на электроэнергию, отвязав их от цены газа. Об этом сообщает 28 августа портал OE24.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы должны наконец остановить это безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках», — сказал канцлер. Он предложил отделить цену на электроэнергию от цены на газ, отказавшись от так называемого принципа заказа на электроэнергию. Стоимость электричества для потребителей «должна вернуться к фактическим ценам на электроэнергию», считает Нехаммер.

При этом он обвинил Россию в сложившейся в Европе тяжелой энергетической ситуации.

«Мы не должны позволять Путину каждый день принимать решение о европейской цене на электроэнергию! <…> биржевая цена на электроэнергию должна снова снизиться. Это необходимо как для домашних хозяйств, так и для экономики и промышленности немедленно!» — заявил канцлер Австрии.

Спасение от энергетического кризиса, по мнению австрийского лидера, возможно только на уровне совместных действий глав правительств стран ЕС.

Напомним, полное перекрытие транспортировки российского топлива в Европу по газопроводу «Северный поток» станет смертельным ударом по Евросоюзу, уверены в Великобритании.

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