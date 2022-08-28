Лондон, 28 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Запад не сможет сохранить антироссийское единство в условиях усиливающихся проблем в экономике и потерпит поражение в своём противостоянии России. Об этом пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп, сообщает 28 августа РИА Новости.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Дух Запада

По мнению обозревателя, санкционная борьба Запада против России в связи с событиями на территории быв. УССР привела лишь к временному сплочению, однако под напором политических и экономических трудностей в большинстве стран ЕС, а также общего для них энергетического кризиса эта общая линия на поддержку киевского режима постепенно ослабевает.

«В условиях спада в промышленности и роста инфляции, особенно цен на энергоносители и продовольствие, в руководстве ЕС уже рассматривают возможность ослабления санкций», — отметил Кемп.

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Недовольство сложившейся ситуацией растёт как среди жителей стран Евросоюза, так и среди граждан США.

По мнению автора статьи в британской газете, линии на безусловную поддержку киевского режима остаются привержены только Великобритания и страны Восточной Европы. «Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно», — пишет Кемп.

Когда западное единство распадется, Россия одержит победу, делает вывод автор.