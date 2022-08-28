Хартум, 28 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Почти 100 человек погибли, более 90 пострадали в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Судане. Об этом 28 августа сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местную службу безопасности.

Судан

По официальным данным, число жертв стихии возросло до 99, еще по меньшей мере 94 человека числятся пострадавшими.

ИА REGNUM напоминает, что более 80% территории Судана, по оценке ООН, пострадали от проливных дождей и наводнений, которые обрушились на страну в середине августа. Дожди и наводнения разрушили не менее 12 500 домов и повредили не менее 21 400 домов и хозяйственных построек.

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