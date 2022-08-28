Вена, 28 августа, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, которая снимала квартиру, якобы была обнаружена мертвой. Об этом передает австрийское издание Exxpress со ссылкой на сообщение, которое распространяется в Telegram.

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В публикации журналистов издания отмечается, что на теле женщины якобы обнаружили 17 ранений.

О том, в какой стране или городе якобы нашли тело женщины, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа в пресс-службе Следственного комитета (СК) России сообщили, что в розыск будет объявлена Наталья Вовк — исполнительница убийства Дарьи Дугиной.