Лондон, 28 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Относительно большинство британцев перестало поддерживать введение новых санкций против России, если эти меры отразятся на их личном благосостоянии. Число сторонников новых антироссийских мер существенно снизилось по сравнению с мартом 2022 года.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Как сообщает 28 августа ТАСС, британская газета The Sunday Times со ссылкой на опросы общественного мнения отмечает, что 45% респондентов сегодня выступают против введения новых санкций в отношении РФ, если после этого им придется платить больше за электричество. В марте такое мнение разделяли 38% британцев. За введение новых антироссийских мер, несмотря на подорожание электроэнергии, выступают сегодня 38% респондентов, а в марте таких было 48% из числа опрошенных.

При этом равная доля — по 42% респондентов — выступают за новые санкции или против них, если это приведет к общему росту стоимости жизни. В марте текущего года санкции в этом случае одобряли почти 55%, их оппонентов было более чем на 20 процентных пунктов меньше.

При ответе на вопрос, согласны ли жители при введении новых санкций против РФ платить больше налогов, 41% выразили готовность это делать, а 44% высказались против.

Напомним, поддержка политики Лондона в отношении Киева пользуется всё меньшей популярностью со стороны британцев, обеспокоенных ростом цен на газ и электроэнергию.