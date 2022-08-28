Лондон, , 16:28 — REGNUM Оружейные поставки киевскому режиму со стороны Великобритании могут иссякнуть к концу 2022 года. Вместе с ними может постепенно улетучиться и поддержка Киева со стороны многих британцев, сообщает The Times.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать (бывш. УССР) <…> Финансовый вклад Соединенного Королевства (в боевые действия)<…> иссякнет к концу года», — цитирует РИА Новости материал британской газеты, ссылающейся на свой источник в министерстве обороны королевства.

Причиной такой перспективы называется напряженная финансовая ситуация в Великобритании и падающая поддержка политики Лондона в отношении Киева со стороны британцев, обескураженных ростом цен на газ и электроэнергию

«Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении (жителей б. УССР)», — отмечает автор материала в The Times.