Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:0. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена».

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Малком (50’, 60’ Иван Сергеев), Андрей Мостовой (54’ Вендел) и Родриган (72’ Матео Кассьерра). Желтые карточки получили Эрик Бикфалви, Алексей Герасимов, Алексей Каштанов и Малком.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Быковский, 73’), Эммерсон, Бевеев, Мамин, Герасимов (Кузьмичев, 62’), Юшин (Гаджимуратов, 57’), Газинский (Сунгатулин, 73’), Подберезкин, Каштанов, Бикфалви (Евсеев, 73’).

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родриган, Карааваев, Барриос, Вендел (Круговой, 79’), Кузяев (Ерохин, 73’), Малком (Мантуан, 79’), Мостовой (Бакаев, 64’), Сергеев (Кассьерра, 63’).

«Зенит», одержав пятую победу в сезоне и набрав 17 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с одним очком остался на последней позиции.