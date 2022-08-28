Пекин, 28 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства 28 августа.

Undefined Тайвань

10 самолетов пересекли т. н. «срединную линию» Тайваньского пролива, в том числе три истребителя J-11, два J-10, два J-16, один Су-30, один ударный вертолет Wz-10 и противолодочный самолет Y-8.

Тайвань при этом направил воздушный патруль для наблюдения и развернул зенитно-ракетные комплексы.