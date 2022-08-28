Брюссель, 28 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией в ближайшее время. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

По данным издания, соответствующее решение может быть принято на двухнедельной встрече министров стран ЕС, которая начнётся в Праге 30 августа. Речь идёт о заморозке соглашения об упрощении визового режима, подписанного в 2007 году.

Часть пунктов этого соглашения, упрощающая получение виз для чиновников и бизнесменов, была заморожена в конце февраля 2022 года. Сейчас речь идёт о более широкой приостановке действия соглашения, которое сделает получение виз более дорогим и длительным процессом для граждан РФ.

Ранее в некоторых странах, включая Финляндию и Польшу, заявили о готовности к полному запрету на выдачу туристических виз гражданам России. При этом Германия и другие страны ЕС выступают против этого решения.