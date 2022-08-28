Август 2022 года в Москве станет самым жарким за всю историю
Москва, 28 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Август 2022 года в Москве оказался наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом 28 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Жара в Москве. ВДНХ
«Можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца было очень жаркая, установился мощный антициклон», — отметил он.
До этого самым жарким последним месяцем лета в столице России оставался августа 2010 года.
Регулярные метеонаблюдения в городе осуществляются в течение 143 лет.