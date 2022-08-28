Афины , , 14:48 — REGNUM Источники в министерстве нацобороны Греции опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких F-16. Об этом 28 августа сообщает Newsbomb.gr.

Отмечается, что источники в минобороны Греции охарактеризовали утечки из минобороны Турции как «мифы».

Ранее CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Данный эпизод произошел 23 августа, самолеты Турции находились к западу от Родоса на высоте 10 тыс. футов.

Турецкие СМИ сообщили, что «самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы».