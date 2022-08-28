Афины , 28 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Турции в августе 2022 года устроили провокацию с целью определения местоположения комплекса С-300 на острове Крит. Об этом пишет греческий портал newsit. gr.

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Ранее турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции сообщило, что 23 августа произошёл инцидент с обстрелом турецкого самолёта расположенной в Греции системой С-300. По данным турецкого агентства, инцидент произошёл в международном воздушном пространстве над Эгейским морем в 3 км от острова Родос.

Авторы греческого портала сообщили, что в этот день турецкие самолёты F-16 вошли в воздушное пространство Греции, не предоставив план полёта. Отмечается, что в этой операции было задействовано две пары самолётов.

В публикации говорится, что одна из пар самолётов отвлекала внимание военно-воздушных сил Греции. Настоящей целью операции было выявление местоположение комплекса С-300, что должна была сделать вторая пара. По данным newsit. gr, эта цель не была достигнута.