Афины , 28 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Греции и Испании зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Европе — 12,7% и 13,3% соответственно. Эти страны названы главными «бездельниками» в ЕС.

Picserver.org Безработица

Так, в Греции в настоящее время разгар туристического сезона, но обслуживающего персонала не хватает. Это связывают с тем, что многие греки решили переквалифицироваться. Также молодежь недовольна зарплатами и не связывает свое будущее с Грецией.

Кроме того, жители Греции недовольны не столько безработицей, сколько удорожанием жизни. В стране растут цены на электричество, газ, бензин и продукты, передает РИА Новости.