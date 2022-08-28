Лондон, 28 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Следующий премьер-министр Великобритании должен будет ввести дополнительные меры поддержки домохозяйств, чтобы помочь людям справиться с оплатой «заоблачных» счетов за электроэнергию, заявил действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для газеты Daily Mail.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Готовящийся к уходу с поста премьер-министра политик опубликовал в одной из крупнейших британских газет статью, в которой говорится об экономическом кризисе в Великобритании. Этот кризис начался после пандемии новой коронавирусной инфекции и усугубился в 2022 году из-за резкого роста цен на энергоносители.

Джонсон отметил, что правительство уже направляет колоссальные средства налогоплательщиков на программы поддержки энергетической системы. Он подчеркнул, что новый премьер-министр в следующем месяце должен будет принять ещё один огромный пакет финансовой поддержки.

«Предстоящие месяцы будут тяжёлыми, возможно, очень тяжёлыми. Счета за электроэнергию будут заоблачными», — подчеркнул Джонсон.

В своей статье премьер-министр обвинил в экономических проблемах Великобритании президента России Владимира Путина.

«Он считает, что у мягких европейских политиков не хватит духу на борьбу — что зимой мы снимем санкции и пойдём выпрашивать российскую нефть и газ», — заявил Джонсон.

В завершение Джонсон призвал не снижать давления на Россию и наращивать поддержку киевского режима.