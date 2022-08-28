Москва, 28 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. 28 августа станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве. Об этом 28 августа сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

«Этот день будет финальным в череде затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, … облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура всё равно будет выше климатической нормы на 7−9 градусов», — отметил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве побит температурный рекорд 70-летней давности: 26 августа в 11:00 воздух прогрелся до +30,3 градуса.