Москва, 28 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и территорию б. УССР, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Речь в документе идет о лицах, въехавших в РФ после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля. В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022 г. Также граждане ДНР и ЛНР смогут работать в РФ без соответствующего разрешения.

Итак, покинувшим ДНР, ЛНР и территорию б. УССР полагается:

— ежемесячная пенсионная выплата — 10 тыс. руб. либо ежемесячная соцвыплата инвалидам — 10 тыс. руб.;

— доплата к указанным выплатам детям-инвалидам, инвалидам I группы, лицам, достигшим 80 лет, — 3 тыс. руб.;

— единовременная выплата беременным женщинам — 10 тыс. руб.;

— единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тыс. руб.;

— ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тыс. руб.;

— ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4 тыс. руб., в случае если ребенок под опекой или попечительством — 15 тыс. руб., на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4 тыс. руб.;

— ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тыс. руб.