Москва, 28 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Общее число участников всероссийской программы «Пушкинская карта» достигло 6 млн человек. Об этом сообщил технический руководитель программы «Пушкинская карта» Александр Минаев на полях Детского культурного форума.

Минкультуры Забайкалья Новый выпуск онлайн-журнала о «Пушкинской карте»

«На сегодняшний день мы с радостью можем сообщить, что уже 6 млн Пушкинских карт находятся у ребят по России. По нашей оценке, это где-то половина от текущего потенциала ребят от 14 до 22 лет сейчас в стране», — цитирует Минаева ТАСС.

Он отметил, что самым популярным направлением программы стало посещение кинотеатров. Сейчас на билеты в кино приходится каждая третья покупка, сделанная посредством «Пушкинской карты».

Самыми популярными учреждениями культуры, посещаемыми в рамках этой программы, стали Третьяковская галерея, смотровая площадка башни «Федерация» в Москве, Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и Петергоф. Среди театров лидируют Московский Дворец Молодёжи, Мариинский театр, Новосибирский академический театр оперы и балета, Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова и Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького в Махачкале.

Менеджер программы «Пушкинская карта» от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Павлова добавила, что включение кинотеатров в список культурных учреждений, участвующих в программе, помогло российским кинотеатрам продолжить работу весной 2022 года. Павлова отметила, что в программе участвует более 80% кинозалов в России.