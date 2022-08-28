Москва, , 07:25 — REGNUM Название будущей Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено после завершения проектирования, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов 28 августа агентству ТАСС.

Орбитальная станция «Мир» Roscosmos.ru

Борисов объяснил, что название РОС используется в документах в качестве рабочего.

«Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Разработкой проекта новой орбитальной станции занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Макет РОС был впервые представлен на военно-техническом форуме «Армия-2022». В состав станции войдут базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули.

Решение о создании новой отечественной орбитальной станции было анонсировано в апреле 2021 года. В Роскосмосе объяснили необходимость развёртывания новой станции износом основных конструкций Международной космической станции.

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