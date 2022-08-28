Москва, 28 августа, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В Москве 27 августа умер известный военный журналист, редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин, сообщает «Независимая газета».

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Он был сыном известного военного эксперта Виктора Литовкина. Болезнь пятидесятилетнего журналиста оказалась внезапной, он был введён в искусственную кому, однако врачи не смогли ему помочь.

Дмитрий Литовкин носил звание капитана 3-го ранга запаса.