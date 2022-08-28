Москва, 28 августа, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Название Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить после завершения проектирования, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова.

Василий Иванов ИА REGNUM Макет перспективной Российской орбитальной станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия»)

Во внутренних документах Роскосмоса по-прежнему используется название РОС, однако есть вероятность, что после завершения проектирования станцию переименуют, заявил Борисов.

Макет РОС представили на форуме «Армия». Проект включал базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули и платформы обслуживания.